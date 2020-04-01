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Koronavirüs, kalp yetmezliğine de neden oluyor

Çin’in Vuhan kentinde çıktıktan sonra tüm dünyayı saran ve Türkiye’de de etkili olan koronavirüsün belirtileri haftalardır paylaşılıyor. Bu belirtilere bir yenisi daha eklendi: Kalp yetmezliği.

AA |
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Koronavirüs, kalp yetmezliğine de neden oluyor

Evlerimizde kalarak korunmaya çalıştığımız koranavirüs salgınının bizi etkisine aldığını, bugüne kadar şiddetli ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, gözlerde kızarıklık ve nefes darlığı gibi şikayetlerden algılayabiliyorduk.

KALBİNDEN ŞİKAYET EDENLERİN SAYISI ARTTI

Çevremizdeki kalp yetmezliği vakaları da gözle görünür şekilde artmıştı. Ancak bunu sürekli evlerde kalmanın getirdiği baskı ve endişelerin dışa vurumu olarak da yorumluyorduk.

“KORONAVİRÜS AKCİĞERİ HASTA ETTİĞİ GİBİ KALBİ DE ETKİLİYOR”

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kurucu Şefi Prof. Dr. Ahmet Akgül'ün, koronavirüsün yalnızca akciğer yetmezliğine değil kalp yetmezliğine de neden olduğunu açıklaması ile birlikte bu konuda da dikkatli olmak gerektiği anlaşılıyor.

"KORONAVİRÜSÜN ÇOĞALMASI İÇİN HÜCREYE GİRMESİ GEREK"

Akgül, açıklamasında koronavirüsün vücuda girdiği zaman kendini çoğaltmak için hücrelerin içine girmesi gerektiğini, yoksa yaşayamayıp yok olduğunu belirtiyor. Koronavirüsün hücre içine girmek için hücre zarında bir kapı bulması gerektiğini, bu kapının da Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) reseptörü olduğunu aktaran Akgül, bu alıcı olmadığı takdirde virüsün, hücreyi teğet geçtiğini ve hücrenin temiz kaldığını da anlatıyor.

“KORONAVİRÜSÜN VÜCUDA GİRECEĞİ ALICILAR AKCİĞER, KALP, DAMARLAR VE BAĞIRSAKLARDA VAR ”

Bu alıcılar hangi hücrelerde bulunuyorsa o hücrelerin hasta olduğuna dikkati çeken Akgül, "Bu alıcılar akciğer, kalp, damarlar ve bağırsaklarda var. O nedenle, koronavirüs akciğeri hasta ettiği gibi kalbi de etkilemektedir." diyor.

“KALPTEKİ DURUM BAZEN GÖZDEN KAÇIYOR”

Prof. Dr. Akgül, şu ana kadar akciğer ile ilgili şikayetlerin üzerinde durulduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kalp kasının virüsle etkilenmesine ‘miyokardit’ denir ve tedavi edilmezse kalp yetmezliğine neden olur. Yani, hastaneye koronavirüs tanısıyla yatanlar şu anda akciğer tomografisinde düzelme olduğunda evde tedaviye gönderiliyor. Fakat kalpteki durum bazen gözden kaçırılıyor. Oysa biz, troponin yüksek hastalara ekokardiyografi de yapıyoruz. Gerekirse kalp yetmezliği tedavileri de başlıyoruz. Kalp yetmezliği olduğunda hastada nefes darlığı ve göğüste rahatsız edici bir sıkışma hissi oluşuyor, bu arada bacaklarda şişlikler de başlıyor. Koronavirüs hastalığında da nefes darlığı olduğu için tüm şikayetlerin akciğerden kaynaklandığı düşüncesi oluşuyor. Bu nedenle, koronavirüs şikayetiyle hastaneye yatırılan tüm hastalarda kanda troponin enzimi bakılmalı ve hastalara ekokardiyografi yapılmalıdır.”

"VİRÜS TEDAVİSİ ALIRKEN KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİLERİNE DE BAŞLANILMALI"

Akgül’ün açıklamalarından, virüs tedavisi alırken vakit geçirmeden kalp yetmezliği tedavilerine de başlanılması gerektiği anlaşılıyor.

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