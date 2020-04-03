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Koronavirüs kapan İngiltere Sağlık Bakanı iyileşti

Koronavirüse yakalanan İngiltere Sağlık Bakanı'nın, iyileştiği açıklandı.

AA & Ensonhaber |
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Koronavirüs kapan İngiltere Sağlık Bakanı iyileşti

27 Mart günü koronavirüs testi pozitif çıkınca kendini evinde karantinaya alan ve belirtilerinin hafif olması nedeniyle hastaneye yatmayan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, iyileştiği bildirildi.

Westminster'a dönüş yapan Hancock,  iyileştikten sonra ilk basın toplantısını Downing Street'te düzenledi.

İYİLEŞENLERE BAĞIŞIKLIK İZNİ VERİLECEK

Hancock, koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen insanlara 'normal hayata' dönebilmeleri için 'bağışıklık izni' vermeyi planladıklarını söyledi.

HEDEF GÜNDE 100 BİN TEST

Hancock, günde 100 bin koronavirüs testi yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Koronavirüs kapan İngiltere Sağlık Bakanı iyileşti

BORIS'İN KARANTİNASININ YAKINDA BİTMESİ BEKLENİYOR

Koronavirüs kapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un da izolasyon süresinin, en kısa zamanda bitmesi bekleniyor.

Koronavirüs kapan İngiltere Sağlık Bakanı iyileşti

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