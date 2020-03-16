taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3143
Euro
7.0342
Altın
1545.47
Borsa
95605.22
Gram Altın
313.672
Bitcoin
35798.2

Koronavirüs, Latin Amerika'da da yayılıyor

Venezuela'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı başkent Caracas ile 6 eyalet, karantina bölgesi ilan edildi.

AA | 16.03.2020 - 07:41..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Devlet televizyonu VTV'de yayınlanan konuşmasında ülkedeki koronavirüs vakaları ve önlemleri ile ilgili son bilgileri paylaşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, virüsü taşıyanların sayısının 17'ye yükseldiğini aktardı.

Koronavirüs, Latin Amerika'da da yayılıyor

Venezuela’daki durumun halen ağır olmadığını fakat ülke olarak hiçbir zaman yaşamadıkları kadar zor bir döneme girdiklerini anlatan Maduro, sivil, askeri ve polisiye tedbirler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Koronavirüs, Latin Amerika'da da yayılıyor

MADURO: "KARANTİNADAN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

"Karantinayı sürdürmek karmaşık ve zor olacak fakat bunu önlemek için başka seçeceğimiz yok. Ya karantinaya gireriz ya da şimdi Avrupa’da olduğu gibi bu salgın bizi bitirecek" ifadelerini kullanan Maduro, koronavirüs salgını karşısında başkent Caracas'ın da yer aldığı Vargas, Miranda, Zulia, Tachira, Apure ve Cojedes eyaletlerinde karantina ilan ettiklerini duyurdu.

Koronavirüs, Latin Amerika'da da yayılıyor

KOLOMBİYA'YA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki hastalar arasında Kolombiya'da koronavirüs kapanların da bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasında 2 bin 200 kilometreden fazla sınır olduğunu hatırlatan Maduro, Dünya Sağlık Örgütüne Kolombiya ile ülkesi arasında sağlık alanında iletişim kurulmasını sağlamaları için başvurduklarını ve örgütten kısa süre içinde cevap beklediklerini vurguladı.

Maduro, Kolombiyalı mevkidaşı Ivan Duque'ye de iki ülke arasında bu yönde bir ilişkinin başlatılması için çağrıda bulundu.

Koronavirüs, Latin Amerika'da da yayılıyor

KOLOMBİYA'DA DA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Bu arada Kolombiya hükümeti salgın karşısında aldığı önlemleri genişletmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Ivan Duque, Kolombiyalılar ve oturum iznine sahip yabancılar dışındaki kişilerin 14 Nisan'a kadar ülkeye girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Duque ayrıca üniversiteler dahil devlete bağlı tüm okullarda eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

Koronavirüs, Latin Amerika'da da yayılıyor

KITADA VAKA SAYISI ARTIYOR

Bu arada bölge ülkelerinde yeni tip koronavirüs vaka sayılarında da artış yaşanıyor.

Koronavirüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Panama'da virüs bulaşanların sayısı 43'e yükselirken, Kolombiya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 34'e ulaştı.

2 hastanın öldüğü Ekvador'da ise virüs taşıyanların sayısı 37'ye çıktı.

İlginizi Çekebilir
ABD'nin büyük şehirlerinde koronavirüs sessizliği
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken, ABD'nin birçok eyaletinde restoranlarda yeni düzenlemeler getirildi ve barlar ile gece kulüplerinin faaliyetleri askıya alındı.
ABD'de ilk koronavirüs aşısı test edilecek
ABD'de geliştirilen bir koronavirüs aşısının, bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği açıklandı.
Akdeniz'de deprem
Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İsrail’de hükümeti kurma görevi Netanyahu'nun rakibinde
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, bugün Gantz ve rakibi Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, hükümeti kurma yetkisini Gantz’a verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
696
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
151
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
46
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
18
İspanya Kralı, babasının maaşını kesti
İspanya Kralı, babasının maaşını kesti
18
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
13
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir