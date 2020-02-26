Koronavirüs nedeniyle 2 bin 760 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünyaya hızlıca yayılan yeni tip koronavirüs sebebiyle can kayıpları ve vakalar hızlı bir şekilde artıyor.

Büyük çoğunluğu Çin'de olmak üzere dünya genelinde koronavirüs sebebiyle 2 bin 760 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 80 bin 994'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 30 bin 42 kişi ise tedavi edildi.

Çin dışında, İran 16, İtalya 10, Güney Kore 10, Diamond Princess adlı gemide 3, Fransa 1, Japonya 1, Filipinler 1, Tayvan 1 olmak üzere toplam 43 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Son olarak vaka bildirilen ülkeler ise İsviçre ve Cezayir oldu.