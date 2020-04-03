Koronavirüs nedeniyle Dünya yüzey titreşimi azaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan, evlerine kapanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde bu durumun, hava kirliliğini ciddi derecede azalttığından bahsetmiştik.

Bilim insanları, şimdi de koronavirüsün Dünya üzerinde farklı bir olumlu etkiye neden olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar, evlerine kapanan insanlar sayesinde Dünya yüzeyindeki titreşim miktarının (gezegenin kabuğundaki titreşimlerin uğultusu) azaldığını keşfetti.

Brüksel'deki Belçika Kraliyet Gözlemevi'nde yer alan sismometreden elde edilen verilere göre koronavirüs, yüzey titreşimini üçte bir oranında azalttı.

ARTIK DEPREMLER DAHA HASSAS TESPİT EDİLEBİLİR

Dünya'daki titreşim oranının azalması, bilim insanlarının veri toplamasını engelleyen gereksiz frekansların da ortadan kaybolması demek. Bu durum, dedektörlerin daha küçük depremleri tespit etmesine, volkanik aktivitenin ve diğer sismik olayların daha kolay gözlemlenmesini sağlıyor.

Washington Sismoloji Araştırma Enstitüsü'nde bir sismolog olan Andy Frassetto, Dünya'daki bu sessizlik devam ettiği taktirde, dünyanın dört bir yanındaki şehir tabanlı dedektörlerin deprem artçı sarsıntılarının yerlerini tespit etmede normalden daha başarılı olacağını söyledi.