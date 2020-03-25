Koronavirüs nedeniyle oyun indirmeleri kısıtlanabilir

Çin'de ortaya çıkan ve şu sıralar Avrupa'da etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde, evden çalışma sistemi uygulanıyor. Ayrıca birçok insan, karantina altında kalmak için evlerinden dışarı çıkamıyor.

Durum böyle olunca, evdeki insanlar hem iş hem de eğlence için internet platformlarını sıkça kullanmaya başladı. Ancak bu durum, dünya genelindeki internet trafiğinin yüzde 60'lara kadar artmasına neden oldu.

Bu nedenle internet hatlarının zarar görmesini engellemek ve altyapının tıkanmaması için birçok şirket, çeşitli önlemler almak zorunda kaldı. Örneğin YouTube ve Instagram, varsayılan video kalitesini HD yerine standart kalite (SD) olarak ayarlamıştı.





OYUN TRAFİĞİ ARTTI

Evden çıkamayan birçok internet kullanıcısı, çeşitli oyunlara yönelmiş durumda. Örneğin Steam, geçtiğimiz günlerde anlık 20 milyon aktif oyuncuyla yeni bir rekora imza atmıştı.Ayrıca, şirketin oyun trafiği yüzde 400 oranında artış gösterdi.

Ayrıca günümüzde piyasaya çıkan oyunların boyutu da bir hayli yüksek. Örneğin geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Call of Duty: Warzone, 80GB boyutuyla dikkat çekmişti. Durum böyle olunca, oyun trafiği de bir hayli arttı.





OYUN İNDİRMELERİ KISITLANABİLİR

Sony, Microsoft, Steam ve diğer oyun platformlarının, internet trafiğini azaltmak için oyun indirmelerini kısıtlayabileceği söyleniyor.

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, bazı pazarlarda oyun indirmelerinin kısıtlanabileceğini ve oyuncuların daha yavaş bir şekilde oyunları indireceğini belirtti. Ancak bu durum, oyun oynarken herhangi bir problem yaratmayacak.