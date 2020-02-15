Koronavirüs salgınında can kaybı 1524'e çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, biri Hong Kong’da olmak üzere koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1524’e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 66 bin 492'ye yükseldi.

Ülke genelinde vakadan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı da 8 bin 96’ya ulaştı.

Ayrıca virüs bulaşan kişilerin Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 56'ya çıkarken

SON 24 SAATTE 143 CAN KAYBI

Ölüm oranlarının zirveye çıktığı ülkede salgından dolayı son 24 saatte 143 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi.

Yeni can kayıplarının 139'u Hubey eyaletinde, 2'si Hınan eyaletinde, 2'si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde yaşandı.