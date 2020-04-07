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Koronavirüs temassız ödemeleri 3 katına çıkarttı

BKM verilerine göre martta kartlı ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi yüzde 14 geriledi.

AA |
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Koronavirüs temassız ödemeleri 3 katına çıkarttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre koronavirüs nedeniyle evlerimize kapandığımız bugünlerde her 5 mağaza içi ödemeden 1’i temassız yapılırken, 2.5 milyon farklı kart ilk kez temassız ödemelerde kullanıldı.

TOPLAM KART ADEDİ 239 MİLYON

BKM, kartlı ödeme verilerine göre mart sonu itibarıyla toplam kart adedi yıllık yüzde 9 artarak adet olarak 239 milyona, ödeme tutarı olarak da önceki yıla kıyasla toplam 85.5 milyar liraya ulaştı.

NAKİT ÇEKİM AZALDI

Nakit çekim tutarı ise yüzde 8 ile bir önceki aya göre daha sınırlı artarak 81.6 milyar lira oldu.

MARKET - GIDA ÖDEMELERİ ARTTI

Mart ayında kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre en fazla arttığı üç sektör market-gıda, elektronik eşya ve sağlık-kozmetik oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre market-gıda sektöründe yüzde 44, elektronik eşya ve sağlık-kozmetikte ise yüzde 16 artış gerçekleşti.

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HAVA YOLLARI VE KONAKLAMA HARCAMALARINDA ÖNEMLİ BİR DÜŞÜŞ VAR

Yaşanan salgınla beraber alınan tedbirlerin de etkisiyle hava yolları ve konaklama sektörlerinde yüzde 42, seyahat acentelerinde ise yüzde 33 oranında daralma gözlemlendi.

TEMASSIZ ÖDEME YAKLAŞIK 3 KATINA ÇIKTI

Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönemde hızlı, kolay ve hijyenik olan temassız kartlarla yapılan ödeme adedi, 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık 3 katına çıktı ve 85.8 milyona ulaştı.

Koronavirüs temassız ödemeleri 3 katına çıkarttı

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİNİN ARTMASI DA ETKİLİ OLDU

18 Mart itibarıyla temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 250 liraya yükseltilmesiyle birlikte daha fazla ödemede, temassız ödeme teknolojisi kullanılabilir oldu.

3 MİLYON KART İLK KEZ İNTERNETTEN ÖDEMELERDE KULLANILDI

Mart ayında her 5 lira kartlı ödemenin 1 lirası internetten yapılırken, 3 milyon kart ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı. İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 16.5 milyar liraya ulaştı.

İNTERNET ÖDEMELERİNDE MARKETLER ÖNE ÇIKTI

İnternetten kartlı ödeme tutarında en fazla artış görülen sektörlerin başında ise market-gıda geldi.

Market-gıda sektöründe internetten yapılan ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2.5 katına çıktı ve 1.7 milyar lira oldu.

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