Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor

Yeni tip koronavirüs Çin'den dünyaya hızlı bir şekilde yayılıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 80 bin vaka bulunurken, ölü sayısı ise neredeyse 3 bine ulaştı.

Son olarak İran ve Irak'ta vakaların yaşanmasının ardından avrupada da toplam 9 ülkede koronavirüs vakası bulunmakta.

Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde birbir vakalar ortaya çıkmasına karşın, yurtta şu ana kadar doğrulanmış bir koronavirüs vakası bulunmuyor.

VİRÜSE KARŞI KELLE PAÇA ÇORBASI

Katıldığı bir televizyon programında koronavirüse karşı kelle paça çorbasını öneren Canan Karatay, "Ben korona ve grip virüsünden bahsediyorum. Kelle paça güç veriyor. Bağışıklık sistemi güçlü olanlar ölmüyorlar, hastalanmıyorlar. Daha önce gördüğümüz diğer salgınlar var. Diğer salgınlardan daha az ölüme neden oldu. Korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tanesi kelle paça. Bir kere senelerden beri söylüyoruz, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi atlatabiliyoruz." açıklamasını yapmıştı.