taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1434
Euro
6.6883
Altın
1634.8
Borsa
114364.53
Gram Altın
323.134
Bitcoin
57862

Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor

Türkiye'nin kara sınırı bulunan İran ve Irak dahil çevresindeki birçok ülkede yeni tip koronavirüs vakaları ortaya çıktı.

Özel Haber | 26.02.2020 - 01:06..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor

Yeni tip koronavirüs Çin'den dünyaya hızlı bir şekilde yayılıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 80 bin vaka bulunurken, ölü sayısı ise neredeyse 3 bine ulaştı.

Son olarak İran ve Irak'ta vakaların yaşanmasının ardından avrupada da toplam 9 ülkede koronavirüs vakası bulunmakta.

Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde birbir vakalar ortaya çıkmasına karşın, yurtta şu ana kadar doğrulanmış bir koronavirüs vakası bulunmuyor.

VİRÜSE KARŞI KELLE PAÇA ÇORBASI

Katıldığı bir televizyon programında koronavirüse karşı kelle paça çorbasını öneren Canan Karatay, "Ben korona ve grip virüsünden bahsediyorum. Kelle paça güç veriyor. Bağışıklık sistemi güçlü olanlar ölmüyorlar, hastalanmıyorlar. Daha önce gördüğümüz diğer salgınlar var. Diğer salgınlardan daha az ölüme neden oldu. Korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tanesi kelle paça. Bir kere senelerden beri söylüyoruz, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi atlatabiliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor

İlginizi Çekebilir
BM Libya görüşmeleri yarın Cenevre'de başlıyor
Birleşmiş Milletler (BM), Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın Cenevre'de başlamasının planlandığını duyurdu.
İran'da stoklanmış 5.5 milyon maske ele geçirildi
Tahran'da, karaborsacılar tarafından stoklanmış ve bazıları gerekli sağlık koşullarını taşımayan 5.5 milyonun üzerinde maske ele geçirildiği açıklandı.
Pompeo: İdlib konusunda Türkiye ile beraber çalışıyoruz
Mike Pompeo, düzenlediği basın toplantısında, İdlib İçin Türkiye ile birlikte çabaladıklarını söyledi.
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüse rastlanmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüse rastlanmadığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
0
Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
0
Isparta'da yakalama kararı bulunan 33 kişi yakalandı
Isparta'da yakalama kararı bulunan 33 kişi yakalandı
1
Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon lira yardım gönderildi
Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon lira yardım gönderildi
0
Siirt'te araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı
Siirt'te araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir