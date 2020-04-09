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Koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses'ten haber var

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Haber Merkezi |
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Koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses'ten haber var

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da koronavirüse yakalanmıştı. Dilan Çıtak, haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Çıtak açıklamasında; "Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır." demişti.

Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter de koronavirüse yakalanmış, 10 günlük tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu.

"HAYATTA KALMAYI HALLEDELİM DE"

Çıtak, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaparak takipçilerine içini döktü ve şunları söyledi: "Her şeyi olduğu gibi sahnede olup şarkı söylemeyi çok özledim. Şimdilik koklayabilme, tat alabilme ve hayatta kalmayı halledelim de..."

Koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses'ten haber var

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