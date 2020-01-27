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Koronavirüsten korunmak için 6 önemli adım

Ellerin su ve sabunla yıkanması başta olmak üzere kapı kolu, telefon, klavye gibi ortak kullanılan ve sıkça dokunulan nesnelerin sıkça temizlemesi, dezenfekte edilmesi gerekiyor.

DHA | 27.01.2020 - 11:56..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e yükseldi.

Yetkililer yaklaşık 3 bin kişinin virüsle enfekte olduğunun tespit edildiğini duyururken, uzmanlardan da bu virüsten korunmanın yollarına ilişkin açıklamalar geliyor.

KORUNMA YOLLARI

- Buna göre hastalıktan korunmanın ilk yolu, ellerin su ve sabunla en az 20 saniye yıkanması…

- El dezenfektanı da kullanılabilir.

- Yüze, ağza, burna yıkanmamış ellerle asla dokunmamalı.

- Hasta insanlarla yakın temasta bulunmamalı.

- Kapı kolu, telefon, klavye gibi ortak kullanılan ve sıkça dokunulan nesneler sıkça temizlemeli ve dezenfekte edilmeli.

- Öksürük ve hapşırık sırasında ağız mendil ile kapanmalı, sonrasında mendili atıp el yıkanmalı.

- Hastayken evden çıkmamalı ve dinlenilmeli.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

- Koronavirüs; insandan insana solunum yolu, öksürük, hapşırık, dokunma, el sıkma, öpüşme, sarılma, mutfak gereçlerinden ortak yeme içmeyle bulaşıyor.

- Solunum yolu ile insandan insana temasla bulaşması nedeniyle virüsün hızlı yayılması kaçınılmaz oluyor.

- Hastalarda 39 dereceyi bulan yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile seyrettiği, boğaz ağrısı, burun akıntısı da gözlenen şikayetler arasında yer alıyor.

- Orta-ağır bir tablo olarak kendini gösteren hastalık, sağlıklı genç bireylerde daha hafif seyrediyor.

- Ancak yaşlı ve akciğer hastalığı, kanser, diyabet gibi hastalıkları olan grupta ağır seyrediyor ve ölümler gözleniyor.

14 GÜNLÜK KULUÇKA DÖNEMİ

Türkiye’de henüz saptanan bir vaka olmadığı ancak 14 günlük kuluçka süresinin dikkate alınması gerektiğini belirten uzmanlar, son 14 gün içinde salgının kaynaklandığı veya görüldüğü ülkelere seyahat edenler veya bu ülkelere gidip-gelen kişiler ya da tanı almış bir hastayla aynı ortamda bulunmuş kişilerin dikkatli olması gerektiği aktarılıyor.

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