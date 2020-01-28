Koronavirüsten korunmak için taksicinin bulduğu yöntem

Çin'in başkenti Pekin'de bir taksici, tüm dünyaya korku salan yeni tip koronavirüsten korunmak için ilginç bir yola başvurdu.

Koruyucu olsun diye baştan aşağı vücudunu kapatan bir tulum giyen taksici, yüzünü de deniz gözlüğü ve ağızlıkla kapattı.

Bu şekilde müşteri taşıyan taksici, direksiyonu bile kollarını uzattığı tulumla tuttu.

Çinli taksi şoförünün koronavirüs önlemi İZLE

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, işini yapmak zorunda olduğunu söyleyen Çinli taksici, sosyal meydana gündem oldu.

106 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs gitgide yayılıyor. Son olarak Almanya'da görülen virüsten bugüne kadar 106 kişi öldü, 4 bin 515 vakaya rastlandı.