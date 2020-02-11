Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatın kaybedenlerin sayısı 1017'ye çıkarken, virüsten etkilenenlerin sayısı 7 bin 333’nün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638’e yükseldi.

Ayrıca, Çin anakara kası dışında ise vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 42’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 oldu.

SON 24 SAATTE 108 CAN KAYBI

Ülke genelinde, son 24 saatte salgın dolayısıyla 108 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 478 yeni vakanın tespit edildi.

Bugüne kadar, can kaybının 974’ü salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşanırken, NCP’den taburcu edilenlerin sayısı da 3 bin 283 olarak bildirildi.

SOKAKTA CESETLER VAR

Özellikle Vuhan'da sokaklar neredeyse bomboş kalırken, evlerden bile çıkılmıyor.

Maske kullanımı konusunda şiddet olaylarında artışların görüldüğü kentte, ayrıca sokakta bulunan cesetler bile virüs tehlikesi nedeniyle kaldırılamıyor.