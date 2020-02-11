taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0192
Euro
6.5728
Altın
1568.54
Borsa
118341.52
Gram Altın
303.366
Bitcoin
58732.98

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı

Çin'de, son 24 saat içerisinde 108 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA | 11.02.2020 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatın kaybedenlerin sayısı 1017'ye çıkarken, virüsten etkilenenlerin sayısı 7 bin 333’nün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638’e yükseldi.

Ayrıca, Çin anakara kası dışında ise vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 42’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 oldu.

SON 24 SAATTE 108 CAN KAYBI

Ülke genelinde, son 24 saatte salgın dolayısıyla 108 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 478 yeni vakanın tespit edildi.

Bugüne kadar, can kaybının 974’ü salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşanırken, NCP’den taburcu edilenlerin sayısı da 3 bin 283 olarak bildirildi.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı

SOKAKTA CESETLER VAR

Özellikle Vuhan'da sokaklar neredeyse bomboş kalırken, evlerden bile çıkılmıyor.

Maske kullanımı konusunda şiddet olaylarında artışların görüldüğü kentte, ayrıca sokakta bulunan cesetler bile virüs tehlikesi nedeniyle kaldırılamıyor.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı

İlginizi Çekebilir
ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a 1 milyar 867 milyon dolar değerinde 'Birleşik Hava Savunma Silah Sistemi' satışına onay verdi.
Trump'tan Pelosi'ye: Sayende oylarım arttı
Azil sürecinden anketlerde halk desteği artarak çıkan ABD Başkanı Donald Trump, azil soruşturması için düğmeye basmış olan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye 'Teşekkür ederim Nancy' dedi.
Çin ve Almanya'da kuş gribi salgını
Vietnam, nadiren de olsa insanlarda ölüme yol açabilen H5N6 dizginlemek için uğraşırken, Çin ve Almanya'dan da kuş gribi haberleri geldi.
Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı
Çin'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) kuluçka döneminin 24 gün sürebileceğini gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
113
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
106
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
140
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
44
Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı
Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı
18
Elon Musk: Facebook'u silin gitsin
Elon Musk: Facebook'u silin gitsin
11
Trump'tan Pelosi'ye: Sayende oylarım arttı
Trump'tan Pelosi'ye: Sayende oylarım arttı
8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir