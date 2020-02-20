Koronavirüsten zürafa kostümüyle korunmaya çalışan Çinli

Erdoğan, Almanya'nın Hanau şehrindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin, ilgili tüm birimlerin süreci hassasiyetle takip ettiğini söyledi.

Sakarya’da, 7 aylık bebeği aldırmadığı gerekçesiyle ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövdürülen kadın, oğluna kendi soyadını verdi.

Hamileyken dövülen kadın anne oldu, kendi soyadını verdi

6

İlksen Utlu ile Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele’yi konuştuk

Mindfullnes Eğitmeni İlksen Utlu ile bu doğrultuda yazdığı kitabı “Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele” ve mindfulness eğitimi üzerine konuştuk…