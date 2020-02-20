Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını binlerce ölümü de beraberinde getirdi.
Durum böyle olunca da halk, korunmak için farklı farklı yöntemler tercih etmeye başladı.
ZÜRAFA KOSTÜMLÜ ÖNLEM
Maskelerin neredeyse tükendiği Vuhan'da ortaya çıkan bu görüntü de durumun ciddiyetini gözler önüne fazlasıyla seriyor.
Çinli bir adam, zürafa kostümü giyerek kendini vürise karşı korumaya çalıştı. Elindeki alışveriş poşetleriyle aracına yönelen zürafa kostümlü Çinli, çevredeki gülüşmelere aldırış etmeden yoluna devam etti.
Bu anlarda cep telefonu kamerası kayıttaydı.
Koronavirüsten zürafa kostümüyle korunmaya çalışan Çinli