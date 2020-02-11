Koronavirüsü Avrupa'ya bulaştıran adam ortaya çıktı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüsünü kontrol altına almak için önlemler alınmaya devam ediliyor.

Son olarak İngiltere, koronavirüsü resmi olarak kamu sağlığına karşı ciddi ve yakın bir tehdit olarak tanımladı.

SİNGAPUR'DA KAPTI, AVRUPA'DA 11 KİŞİYE BULAŞTIRDI

Ayrıca İngiliz basını, başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerine virüsü yayan kişiyi bugün resmen açıkladı.

İngiltere’nin turistik bölgesi Hove’da yaşayan iş insanı Steve Walsh’ın, koronavirüsünü Singapur’da kaptıktan sonra Avrupa’ya getirdiği ve burada farkında olmadan 11 kişiye bulaştırdığı ortaya çıktı.

Evli olduğu açıklanan Steve Walsh’a, konferansa katılmak için gittiği Singapur’da koronavirüs bulaştı. 5 gün içerisinde hastalığı yendi, fakat günlük yaşama geri döndüğünde hastalığı başkalarına bulaştırdı.

SİNGAPUR'DAN DÖNDÜKTEN SONRA FRANSA’YA TATİLE GİTTİ

Walsh’ın Singapur’dan döndülten sonra Fransa Alplerine giderek tatil yaptığı, iş insanının daha sonra İngiltere’ye dönerek Hove’da bir bara gittiği ve daha sonra da yoga dersi aldığını ifade edildi.

İngiliz basınında yer alan haberde, karantinaya alınan Walsh için, “Fransız Alplerine gitti ve orada hastalığı başka insanlara bulaştırdı. Bunlar arasında kayak merkezinin sahibi Bob ve Catriona Saynor ve 9 yaşındaki çocukları da vardı.” ifadesi kullanıldı.