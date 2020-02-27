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Koronavirüsü göze alarak suni solunum yaptı

Çinli bir doktor, koronavirüse aldırış etmeden markette yere yığılan yaşlı adama suni solunum yaptı.

Haber Merkezi | 27.02.2020 - 13:54..
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Koronavirüsün ölümlere neden olduğu Çin'de bir doktorun cesareti gündem oldu.

Çengçou şehrinde bir markette yaşlı bir adam kalp krizi geçirerek aniden yere yığıldı.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN SUNİ SOLUNUM

O sırada olay yerinde olan Luo Xianke adlı Çinli bir doktor, ölümcül koronavirüse yakalanma pahasına yaşlı adama suni solunumla ilk müdahaleyi yaptı.

Çinli doktor, bu hareketinden dolayı ülkesinde kahraman ilan edildi.

Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Koronavirüsü göze alarak suni solunum yaptı

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