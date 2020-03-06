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Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi

Zonguldak'ta askeri kıyafet üretimi bırakılarak koronavirüse karşı sağlık görevlilerinin giydiği koruyucu tulum üretilmeye başlanan tekstil fabrikası, siparişlere yetişemiyor.

DHA | 06.03.2020 - 08:51..
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Karapınar beldesinde askeri kıyafetler üreten tekstil firması, gelen yoğun talep üzerine Çin'de başlayan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgının ardından sağlık görevlilerinin giydiği tam donanımlı koruyucu tulum üretimine geçti.

KADIN İSTİHDAMI ARTTI

Firma, 15 günde 90 bin adet tulum üretti. Kapasitesini yüzde 100 oranında artıran ve 70 kişilik personelle çalışan firma, istihdama da önemli katkıda bulunuyor. Beldede oturan kadınların çalıştığı firma, talebi karşılamak amacıyla personel alımı için ilan verdi.

Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi

1 MİLYON TULUM TALEP EDİLDİ

Firmanın ürettiği tulumlar, başta Çin olmak üzere İtalya ve İran'ın yanı sıra birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Firma kısa süre içinde talep edilen 1 milyon tulumu karşılamak için çalışmasını sürdürüyor.

Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi

GÜNDE 6 BİN TULUM ÜRETİLİYOR

Tekstil firması sahibi Gökhan Gözbaşı, günde 6 bin tulum ürettiklerini söyledi.

Çok ciddi bir talep yaşandığını ifade eden Gözbaşı, "Biz TSK'ya kıyafet yapan firmalara çalışıyoruz. Onların işlerini dikiyoruz. Kendi yaptığımız işler de oluyor. Koronavirüs nedeniyle bize de ciddi talepler geldi. Buna binaen yurt dışına ihracat yapan firmalarla temasa geçtik. Onlardan talep oluştu. Bu talebe yönelik üretim yapmaya başladık. Çin, İtalya, Rusya ve İran'dan çok ciddi talepler var. İhracatçı partnerlerimizle birlikte bu işi yürütmekteyiz. Her gün makine ve personelimizi artırmaya çalışıyoruz. Günde ortalama 6 bin civarında tulumlar imal etmekteyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha çok yapacağız." dedi.

Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi

"ÜLKEMİZİN BİZE İHTİYACI OLURSA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIRIZ"

Türkiye'de tulum ihtiyacı oluşması durumunda da tüm hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Gözbaşı, şöyle konuştu:

"Ana amacımızdan bir tanesi de Allah korusun ülkemizde böyle bir salgın oluşması halinde Türkiye'deki altyapıya katkıda bulunmak gerekiyorsa stok yapmak. Salgının baş göstermesi halinde ciddi bir kaynak oluşturmak amacımız. Ülkemiz bize ihtiyaç duyduğu anda, para bizim ikinci planda olur. Bu talep doğrultusunda gece gündüz çalışacağız."

Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi

Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi


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