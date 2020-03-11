Koronavirüsün ekonomiye etkisi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, dünyada birçok ülkeye yayıldı.
Üretimi etkileyen ölümcül virüs nedeniyle piyasalarda büyük dalgalanmalar yaşandı.
Çin'de birçok büyük firma, üretimlerini durdurdu. Çin ekonosinde yaşananlar, dünya piyasalarını da etkiledi.
ALTININ GRAMI 330 LİRA
Koronavirüsün oluşturduğu belirsizlik, yatırımcıların altına itti.
Gram altın fiyatı 330 lira seviyesinde seyrediyor.
DOLAR 6,20
Dolar ve euroda da yükseliş görüldü.
Dolar, Türk Lirası karşısında değer kazanarak 6,20 seviyesini gördü.
Benzer yükseliş euroda da görüldü.
EURO 7,02
Türk Lirası karşısında değer kazanan euro, 7,02'ye çıktı.
İNGİLİZ STERLİNİ 8 LİRA
İngiliz Sterlin'i ise 8 lira seviyesine yükseldi.
ABD VE İNGİLTERE FAİZLERİ DÜŞÜRDÜ
Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Amerikan Merkez Bankası, faiz oranların düşüşe gitti.
ABD Merkez Bankasının ardından İngiltere Merkez Bankası da faizleri düşürdü.
İngiltere Merkez Bankası, bugün yaptığı toplantıda Ağustos 2016'dan bu yana ilk kez faiz indirimine gitti ve gösterge faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 0,75'ten 0,25'e çekti.