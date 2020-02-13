Çin'de koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 1.368'e, dünyada toplam vaka sayısı ise 60 bin 329'a ulaştı.

Bununla birlikte virüs ile ilgli dünya genelinde bilim insanları, çalışmalar yapmaya devam ediyor.

CANLI HAYVAN TÜKETİMİ

Hastalığın teşhisindeki kriterlerin değiştirilmesi nedeniyle vaka sayılarında yükseliş yaşanırken, özellikle canlı hayvan tüketimi bir sonuca ulaşılmasını zorlaştırıyor.

Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı belirtilen yeni tip koronavirüs konusunda yapılan araştırmalarda, genetik yapısı pazarda satılan ve tüketilmesi yasak olan hayvanlardan kaynaklanmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Koronavirüsün kaynağı Asya mutfağı VİDEO