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Koronavirüsün kaynağı Asya mutfağı

Çin'de virüsün nerede ve nasıl yayıldığıyla ilgili henüz kesin bir sonuca ulaşılamazken, Asya vatandaşlarının canlı ve ölü hayvan yeme görüntüleri dikkat çekiyor.

Haber Merkezi | 13.02.2020 - 17:04..
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Koronavirüsün kaynağı Asya mutfağı

Çin'de koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 1.368'e, dünyada toplam vaka sayısı ise 60 bin 329'a ulaştı.

Bununla birlikte virüs ile ilgli dünya genelinde bilim insanları, çalışmalar yapmaya devam ediyor.

CANLI HAYVAN TÜKETİMİ

Hastalığın teşhisindeki kriterlerin değiştirilmesi nedeniyle vaka sayılarında yükseliş yaşanırken, özellikle canlı hayvan tüketimi bir sonuca ulaşılmasını zorlaştırıyor.

Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı belirtilen yeni tip koronavirüs konusunda yapılan araştırmalarda, genetik yapısı pazarda satılan ve tüketilmesi yasak olan hayvanlardan kaynaklanmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Koronavirüsün kaynağı Asya mutfağı VİDEO

Koronavirüsün kaynağı Asya mutfağı

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