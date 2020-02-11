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Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı

Çin'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) kuluçka döneminin 24 gün sürebileceğini gösterdi.

AA | 11.02.2020 - 05:58..
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Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan ve ekibi, koronavirüs tespit edilen 1099 kişinin tıbbi kayıtlarını inceledi.

Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı

KULUÇKA SÜRESİ 24 GÜNE YÜKSELDİ

Hastaların sadece 13'ünün vahşi hayvanlarla temas ettiğini, yaklaşık üçte birinin ise salgının çıkış noktası olan Vuhan kentinde bulunduğunu ortaya koyan çalışmada, koronavirüsün kuluçka süresinin 24 güne kadar değiştiği görüldü.

Ayrıntıları medRvix'te yayımlanan çalışmada, ortalama kuluçka süresinin de 3 gün olduğu tespit edildi. Başka bir araştırmada, bu süre 5 gün olarak belirlenmişti.

Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı

HASTALARDAKİ YAYGIN BELİRTİLER

Uzmanlar, hastalardan yalnızca yüzde 43,8'inde ilk belirti olarak ateş görüldüğünü, yüzde 90'ının hastaneye kaldırılmalarının ardından ateşlendiğini, dörtte birinin altta yatan bir sağlık sorunu olduğunu bildirdi.

Hastaneye kaldırılma sürecinde en yaygın komplikasyonun yüzde 79,1 ile zatürre, yüzde 3,37 ile akut solunum yetersizliği olduğu kaydedildi.

Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı

Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı

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