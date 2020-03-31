Koronavirüsün nasıl bulaştığını gösteren görüntüler

Dünya genelinde rapor edilen koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün artıyor. Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü virüsün havada asılı kalamadığını söylese de bir kişiden diğerine hapşırık yoluyla virüs bulaşabiliyor.

Koronavirüse yakalanmış birinin maske kullanmasının ne derece önemli olduğunu gösteren bir video ortaya çıktı.

Japonya'nın ulusal yayın kuruluşu NHK tarafından yayınlanan video, bir grup araştırmacı tarafından; bir kişi hapşırdığında, öksürdüğünde veya konuştuğunda havadaki mikro damlacıkların hızlı yayılmasını kanıtlamak için yapılan bazı deneyleri gösteriyor.

EN KÜÇÜK DAMLACIK BİLE KAYDEDİLDİ

Araştırma ekibi, 0.1 mikrometre genişliğinde olan küçük damlacıkları bile tespit eden lazer ışınları ve yüksek hassasiyetli kameralar kullandı. İşte deneyin aşamaları:

1. Aşama: Deney ilk olarak hapşırma ile başladı. Hapşırma sırasında çıplak gözle birkaç büyük damlacık görülse de yüksek hassasiyetli kameralardan yapılan analiz şok edici sonucu ortaya çıkardı. Çıplak gözle görülemeyen binlerce küçük damlacık tespit edildi.

2. Aşama: Daha sonra ekip, iki kişinin normal olarak konuştuğu bir deney yaptı. Bir kişi yüksek sesle konuştuğunda, kişinin ağzından çok sayıda mikro damlacık çıktığı tespit edildi. Ancak konuşurken çıkan damlacıklar, havada çok fazla uzaklaşmadı ve konuşan kişilerin arasında kaldı.

3. Aşama: Deneyin üçüncü bölümünde, kapalı bir alanda yer alan çok sayıda insan kullanıldı.Tek bir kişi öksürdükten sonra bile yüz binlerce damlacığın yayıldığı gözlemlendi. Büyük damlacıkların bir dakika içinde yere düştüğü gözlemlenirken, daha küçük damlacıkların odanın her yerine yayıldığı görüldü.

DAMLACIK YAYILMASI NASIL ENGELLENİR

Araştırmacılar, pencerelerin açılması ve artan hava sirkülasyonunun, mikro damlacıkların yayılmasını önlemenin en etkili yolu olduğuna inanıyor.

Ayrıca ekip, bir kişi hapşırma esnasında elini ağzına götürdüğünde, tüm damlacıkların yayılmasını engelleyemediğini, tüm damlacıkları engellemenin tek yolunun maske takmak olduğunu belirtti.