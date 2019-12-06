Nijerya'da korsanlar bir gemiden biri Türk 19 mürettebat kaçırdı

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından Hong Kong bandıralı bir petrol tankerine saldırı düzenlendi.

MÜRETTABAT ARASINDA TÜRK VAR

Kaçırılan gemideki mürettebattan birinin Türk, 18'inin ise Hindistanlı olduğu bildirildi. Kaçırılan Türk vatandaşının kimliğiyle ilgili güvenlik nedeniyle bilgi verilmedi.

MÜRETTABATIN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Nijerya'nın Gine Körfezi'ndeki Bonny Adası açıklarında 3 Aralık'ta saldırıya uğrayan tankerin, Yunan nakliye şirketi Navios Tanker Management'a ait olduğu öğrenildi. Kaçırılan mürettebatın kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

BÖLGEDE ADAM KAÇIRMA OLAYLARINA SIK RASTLANIYOR

Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından fidye için adam kaçırma olaylarına sıklıkla rastlanıyor. Son olarak temmuzda korsanlar, 18 Türk'ün bulunduğu Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine saldırarak mürettebattan 10'unu kaçırmıştı.