Kötü enerjiye meydan okuyor: Felak-Nas sureleri okunuşu, anlamı ve fazileti

Kuran-ı Kerim'in son iki suresi olan Felak ve Nas Suresi, İslam inancında kötü enerjilere ve şer güçlere karşı korunma sağlamak amacıyla okunan önemli surelerden biridir. Öyle ki kişi bu sureleri okursa ona kötü bakış, nazar ve kötü varlıklar yaklaşamıyor. Peki nasıl okunur Felak Nas sureleri?

Felak ve Nâs sûrelerine “Allah’a sığındırıcı” mânasında (Muavvizeteyn); İhlas ile birlikte üçüne ise اَلْمُعَوِّذَاتُ (Muavvizât) denilir.

FELAK SURESİNİN FAZİLETİ

Felak sûresi Mekke’de inmiştir. 5 âyettir. İsmini birinci âyetin sonundaki “yarmak, aydınlık, sabah” mânalarına gelen (felak) kelimesinden almıştır. Kur'an tertibine göre 113, iniş sırasına göre 20. sûredir.

İnsanın beden ve ruh sağlığına zarar verecek şeylerin şerrinden Allah’a sığınmayı öğütlemektir.

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur:

“Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi:

Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs.” (Müslim)

Hz Peygamber, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir.

NAS SURESİNİN FAZİLETİ

Nâs sûresi Mekke’de inmiştir. 6 âyettir. Kur’ân-ı Kerîm bu sûre ile sona ermektedir. İsmini, 4. âyet hâriç, âyetlerinin sonlarında tekrarlanan ve “insanlar” mânasına gelen (nâs) kelimesinden almıştır. Kur'an tertibine göre 114, iniş sırasına göre 21. sûredir.

Ele aldığı tek konu, şeytanın şerrinden Allah’a sığınmaktır. Önceki Felak sûresinde insanın beden ve ruhu üzerinde menfi yönde tesir eden hâricî sebepler ele alınmış ve bunlardan Allah’a sığınma emredilmişti. Bu sûrede ise daha çok kalbe ve ruha olumsuz olarak tesir eden, insanın iç âleminde vesvese ve şüphe fırtınası koparan cin ve insan şeytanlarının telkin ve fısıltılarından Allah’a sığınma yolları gösterilir.

Hz. Peygamber’in cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığındığı (İbn Mâce, “Ṭıb”, 33; Tirmizî, “Ṭıb”, 16; Nesâî, “İstiʿâẕe”, 37), göz değmesine karşı rukyeyi önerdiği (Buhârî, “Ṭıb”, 17; Müslim, “Selâm”, 57-58; İbn Mâce, “Ṭıb”, 34; Tirmizî, “Ṭıb”, 15) ve Muavvizeteyn(Felak-Nas) nâzil olunca nazar için sadece onları okumaya başladığı (İbn Mâce, “Ṭıb”, 34) nakledilmektedir.

FELAK SURESİNİN ANLAMI, ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1. Kul e'ûzü birabbil felak

2. Min şerri mâ halak

3. Ve min şerri ğasikın izâ vekab

4. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

5. Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1. De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

2. Yarattığı şeylerin şerrinden,

3. Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

4. O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

5. ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

NAS SURESİ ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU, ANLAMI

Bismillahirrahmânirrahîm.

1. Kul e'ûzü birabbinnâs

2. Melikinnâs

3. İlâhinnâs

4. Min şerrilvesvâsilhannâs

5. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

6. Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

2. İnsanların hükümdarına,

3. İnsanların ilahına,

4. O sinsi vesvesecinin şerrinden.

5. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.