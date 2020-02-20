Köy okulunun maskotu olan Fındık, hastalandı

Tokat Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun öğretmenlerinin mezarlıkta bularak okula getirdikleri yavru köpek Fındık, sosyal medyada dünün en çok konuşulan konusu olmuştu.

Okulun öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği, Fındık adı verilen köpek, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı.

İLGİ ODAĞI OLAN FINDIK HASTALANDI

Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve ilçede de ilgi odağı olan Fındık, bugün hastalandı.

Turhal Belediyesi veterineri tarafından muayene edien Fındık için ilaçlı tedavi yapıldı.

"HAYVAN SEVGİSİ AİLEDE VE OKULDA AŞILANIR"

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Nihal Erkoç, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğrencilerini ve 'Fındık' ı ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlere duyarlı davranışı için teşekkür eden Erkoç, "Bir federasyon başkanı olarak çok mutlu oldum. Müdür bey bugün bana ulaştı, 'Fındık'ın rahatsız olduğunu iletti. Turhal Belediyemiz bu konuda çok duyarlı. Zaman merhumu gözetmeksizin Turhal Belediyesi veteriner hekimliği personeli hemen gelerek gerekli müdahalesini yaptı. Bu olaydan dolayı çok mutlu oldum. Hayvan sevgisi ilk olarak ailede aşılanır daha sonra ise okulda aşılanır. Buna kocaman bir adım atan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"ÇOK GÜZEL MESAJLAR ALDIK"

Haberler çıktıktan sonra yoğun telefon trafiği yaşadığı kaydeden öğretmen Mustafa Önlen ise "Sabaha kadar uyuyamadım. Çok güzel mesajlar ve destekler aldık. 'Fındak'ta ufak bir soğuk algınlığı var. Biz nazar gözüyle bakıyoruz. Turhal Belediyemize teşekkür ediyorum. 'Fındık'ın gerekli bakımlarını yapıyor, aşılarını yapıyor. Bugün antibiyotik aldı ve bir torba mama bıraktılar" diye konuştu.





























