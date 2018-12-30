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Köylü kadınlarının tiyatro başarısı

İzmir'in Seferihisar ilçesinin kırsal mahallelerinden Ulamış'ta köylülerin oynadığı tiyatro oyununu konu alan kısa film, uluslararası film festivalleriyle Nijerya, Polonya ve İngiltere'ye ulaştı.

AA | 30.12.2018 - 12:57..
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Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Ulamış Mahallesi sakinleri, 2 yıl önce tiyatrocu ve yönetmen Vedat Murat Güzel'in cesaretlendirmesiyle sahneye çıktı.

En yaşlısı 80 yaşında olan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 35 kişilik tiyatro topluluğu, günlük işlerinden fırsat buldukça tiyatro eğitimi aldı ve oyun hazırlamaya başladı.

FESTİVALLERE KATILDILAR

'Yaşamın İçinden' isimli oyunla sahne alan topluluk, ülke genelinde çeşitli tiyatro festivallerinde sahne aldı.

Köylülerin tiyatro macerası, aynı köyde doğan ve oyuncular arasında yer alan 22 yaşındaki Berkay Taşkan tarafından filme de uyarlandı.

Köylü kadınlarının tiyatro başarısı

SEÇKİLER ARASINDA YER ALDI

Akdeniz Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra köyüne dönen Taşkan'ın, oyuncuların günlük yaşamı, tiyatro hakkındaki duyguları, oyunlar için yaptıkları hazırlıklar ve aralarındaki diyaloglardan aldığı kayıtlarla yaptığı kısa film, uluslararası festival seçkileri arasına girmeyi başardı.

ELEMELERDE BAŞARIYA ULAŞTILAR

Film; Nijerya'daki African Smartphone ve Polonya'daki Inshort uluslararası film festivallerinde yer aldı, seçkiler arasına girdi, İngiltere'deki Lift-Off Sessions Festivali'nde de ilk elemeyi geçti.

Köylü kadınlarının tiyatro başarısı

HAYALİNE KÖYÜNDE KAVUŞTU

Taşkan, "Burada çiftçilik yapıyorum, hayvancılıkla uğraşıyorum. Babadan kalma bir meslek. Yağında kavruluyorsun. Sinema açısından burada stüdyoya benzer bir ortam var. Samimiyeti bozmadan evrensele ulaşmak istedik. Bunu da başardık. Filmimizi uluslararası festivallere gönderdik. African Smartphone, In Short, 6. Setem Bak festivallerinde gösterildi, seçkilerde yer aldı. İlk prömiyerini de İzmir Kısa Film Festivali'nde yapmıştı" dedi.

Köylü kadınlarının tiyatro başarısı

TİYATRO YÖNETMENİNDEN DE ÖVGÜ

Köylülerle tiyatro çalışan yönetmen ve oyuncu Vedat Murat Güzel de oyuncuların yaş ortalamasının 50-60 olduğunu, 80 yaşındaki ninelerin torunlarıyla eğitimlere katıldığını belirtti.

Oyuncularının sabah hayvanlarını beslediğini, zeytinini topladığını, pazar yerinde tezgah açtığını, sonra da tiyatro yapmaya geldiğini ifade eden Güzel, sanat tutkusunun beyaz perdeyle devam ettiğini söyledi.

Köylü kadınlarının tiyatro başarısı

TİYATROYU ÇOK SEVİYOR

72 Yaşındaki Ayşe Durak, "Tiyatroyu çok seviyorum, bırakmak da istemiyorum. Her yeri görüyorum, yeni insanlarla tanışıyorum. Ülkemi tiyatroyla gezmek, yurt dışına da gitmek isterim ama bazen bacaklarım ağrıyor, o zaman gidemiyorum. Yine de Ata'mızın doğduğu yerde tiyatro yapmak benim en büyük hayalim" diye konuştu.

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