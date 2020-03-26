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Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Boris Johnson arasındaki telefon görüşmesine ilişkin fotoğrafları yayınladı.

DHA | 26.03.2020 - 10:37..
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Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu ve tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

İngiliz basınına göre doktorlar, Prens Charles’in, annesini gördükten bir gün sonra 13 Mart’ta, virüsün bulaştırıcı hale geldiğini belirtti.

OĞLUNDA KORONA ÇIKTI

Prens Charles ve eşinin İskoçya'nın Balmoral kentindeki konutlarında kendilerini tecrit altında tuttukları ifade edildi.

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in, oğluyla en son 12 Mart tarihinde görüştüğünü açıkladı. Gözler, Kraliçe'nin sağlık durumuna çevrildi.

Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı

ELIZABETH, KALEYE SIĞINDI

Buckingham Sarayı sözcüsü, Prens Charles’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, Kraliçe’nin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kraliçe, sosyal mesafeyi korumak için geçtiğimiz hafta saraydan ayrılıp Windsor Kalesi’ne taşındı.

Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı

PRENS CHARLES, HARRY İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Prens Charles, oğlu Harry ve eşi Meghan Markle ile en son 9 Mart tarihinde görüşmüştü. Prens’in 98 yaşındaki babası Prens Philip ise halen var olan sağlık sorunları yüzünden sık sık hastanede tedavi görüyor.

Prens Charles’ın, annesi Kraliçe II. Elizabeth’i son gördüğünde Edinburgh Dükü olan babası Philip'in yanlarında olmadığı da ifade edildi.

"İYİYİM" MESAJI

Kamuoyunda Kraliçe’nin sağlık durumuyla ilgili endişeler arttı. Kraliyet Ailesi, bu endişeleri gidermek için II. Elizabeth'in Başbakan Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesine ait fotoğrafları yayınladı, halka Kraliçe’nin sağlığının iyi olduğu mesajı verildi.

Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı

CAMILLA'NIN TESTİ NEGATİF

Prens Charles ve eşi Camilla’nın resmi olarak temsil edildiği Clarence House sözcüsü ise Prens’in hastalığını hafif belirtilerle geçirdiğini ve şu anda İskoçya’daki Birkhall’de kendini karantinaya aldığını açıkladı. 72 yaşındaki Camilla’nın ise koronavirüs testi negatif çıktı.

Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı

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