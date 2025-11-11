1024 futbolcu bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi: İşte tüm gelişmeler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda ikinci deprem...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis operasyonu genişlemeye devam ediyor.

BAHİS OPERASYONUNDA İKİNCİ DALGA

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki hafta önce düzenlediği basın toplantısında, 152 hakemin bahis oynadığının tespit edildiğini duyurmuştu.

1024 FUTBOLCU PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Soruşturmanın dün gerçekleşen ikinci dalgasında ise 1024 futbolcu, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

İncelemelerin sürdüğü ve soruşturma kapsamının genişlediği ileri sürüldü.

Öte yandan TFF, resmi kurumlarla yapılan yazışmaların devam ettiğini ve gelecek cevaplara göre soruşturmanın genişletilerek devam edeceğini de bildirdi.

SÜPER LİG'DEN 27 FUTBOLCU YER ALDI

Sevk edilenler arasında Süper Lig'den 27 futbolcu yer aldı. TFF'nin açıklamasında 14 Süper Lig takımının oyuncusu tek tek duyuruldu.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir. Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir."

2. LİG VE 3. LİG'DE MAÇLAR ERTELENDİ

İsimleri açıklanan 1024 futbolcunun, 57. maddeden sevki gerçekleti.

Federasyon, bu süreçte 2. Lig ve 3. Lig maçlarının iki hafta kaydırıldığını duyurdu.

15 GÜNLÜK TRANSFER SÜRECİ

Ayrıca 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile görüşmelere başlandığı aktarıldı.

Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği de vurgulandı.

TALİMATNAMEYE GÖRE CEZA 3 AY İLA 1 YIL MEN

Futbol Disiplin Talimatnamesi'nde yer alan 57. maddeden sevk edilen futbolcuların 3 ay ile 1 yıl men cezası alması bekleniyor.

Talimatnamedeki "Bahis" başlıklı 57. madde şöyle:

Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

LİSTEDEKİ FUTBOLCULAR

Listede Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan da futbolcular yer aldı.

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu, Necip Uysal PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı sevk edildi.

Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu sevk edildi.

İşte Süper Lig listesi:

Galatasaray

- Metehan Baltacı

- Evren Eren Elmalı

Beşiktaş

- Ersin Destanoğlu

- Necip Uysal

Alanyaspor

- İzzet Çelik

- Enes Keskin

- Yusuf Özdemir

- Bedirhan Özyurt

Rizespor

- Efe Doğan

- Furkan Orak

Gaziantep Futbol Kulübü

- Muhammet Taha Güneş

- Nazım Sangare

Göztepe

- İzzet Furkan Malak

- Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor

- Kerem Kayaarası

Eyüpspor

- Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa

- Ege Albayrak

- Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük

- Furkan Bekleviç

- Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor

- Celil Yüksel

Trabzonspor

- Boran Başkan

- Salih Malkoçoğlu

Konyaspor

- Adil Demirbağ

- Alassane Ndao

Kayserispor

- Berkan Aslan

- Abdulsamet Burak

İLK YANIT NECİP UYSAL'DAN

Sevk edilen isimler arasında yer alan Beşiktaş oyuncusu Necip Uysal, sosyal medya hesabından konuyla ilgili ve kendisi hakkındaki iddiaya karşın yanıt verdi.

İşte Necip Uysal'ın açıklaması;

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

ERSİN DESTANOĞLU'NDAN SERT AÇIKLAMA

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu da Necip Uysal'ın ardından açıklama yayınladı.

Durumu 'itibar suikasti' olarak niteleyen Beşiktaş kalecisinin açıklaması;

"Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikasti niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.

Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

BEŞİKTAŞ'TAN FUTBOLCULARINA DESTEK

Beşiktaş, PFDK'ya sevk edilen futbolcuları Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için resmi açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın duyurusu;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir.

İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır.

Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

MİLLİ TAKIM KADROLARINDAN ÇIKARILDILAR

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilenler arasında yer alan futbolcular, Milli Takım kadrolarından çıkarıldı.

Buna göre A Milli Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Milli Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Milli Takımı'ndan Ege Albayrak aday kadrolardan çıkarıldı.

Milli Takım hesabından yapılan duyuru:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından A, Ümit ve U19 Millî Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı."

GALATASARAY: TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ

Galatasaray Spor Kulübü, aralarında Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın da yer aldığı 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilmesinin ardından açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır."

EREN ELMALI 5 YIL ÖNCE BAHİS OYNADIĞINI KABUL ETTİ

TFF'nin PFDK'ya sevk ettiği 1024 futbolcu arasında yer alan ve Milli Takım kadrosundan çıkarılan Eren Elmalı, açıklama yaptı.

24 yaşındaki futbolcu, 5 yıl önce kendi takımı dışında bir bahis oynadığını ve daha sonra oynamadığını ifade etti.

Eren Elmalı şu sözlerle iddialara yanıt verdi:

"Adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce, kendi takımım dışında yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur."