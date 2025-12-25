Dursun Özbek tek tek cevapladı: Yasa dışı bahis, sponsporluk anlaşması ve karaborsa bilet iddiası

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Genel Sekreter Eray Yazgan, ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Özbek, transferden maaş dengesine, UEFA kriterlerinden yasa dışı bahis, tartışılan sponsorluk anlaşması ve karaborsa bilet iddiasına dair açıklamalarda bulundu.

Yapılan sponsorluk anlaşmasını TFF'ye sorduklarını belirten Özbek, yasaklı bir site olduğunun ortaya çıkması sonrası anlaşmayı iptal ettiklerini söyledi.

YASA DIŞI BAHİS, SPONSORLUK ANLAŞMASI VE KARABORSA BİLET İDDİASI...

Galatasaray'ın yasa dışı bahisle ilişkilendirilmeye çalışıldığını da ifade eden Başkan Özbek, "Kamunun hedefinde yasadışı bahsin önemi var. Orada da Galatasaray’ı bununla ilişkilendirmeye çalışmak, abesle iştigal. Galatasaray camiasında bununla ilişkili kimse yok." dedi.

Özbek son olarak 'karaborsa bilet' iddiasına da değindi.

Başkan Özbek, "Bir dönem de ‘Karaborsa bilet’ dediler. Hatta Osimhen transferindeki 75 milyon euroyu karaborsa bilet satışına bağladılar. Buna bakınca yapılan yakıştırmaların ve ithamların ne anlama geldiği, ne amaçladığı çok kolaylıkla anlaşılabilir. Yasadışı bahisle Galatasaray’ın hiçbir işi olmaz." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN KURSAĞINA 5 KURUŞ GİRMEDİ"

Bir haber sitesi üzerinden sponsorluk yaptık. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ‘Yapabilir miyiz?’ diye sorduk. TFF, ‘Yapabilirsiniz.’ deyince yaptık. Ertesi gün Federasyon fikrini değiştirdi, ‘Yapamazsınız. Bu yasaklı bir site.’ dedi. Biz de aynı gün sözleşmeden çıktık. Galatasaray’ın kursağından 5 kuruş para girmemiştir, en ufak menfaat sağlamamıştır.

"KARABORSA BİLET DEDİLER, BİZİM BU TARAKLARDA BEZİMİZ YOK"

