2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda puan durumu

20 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımız Cebelitarık'ı yenerek ikinciliğe yükseldi. İşte yapılan maçların ardından oluşan puan durumu...

Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda tamamlanan maçların ardından sonuçlar ve sıralamalar belli oldu.

A MİLLİ TAKIM İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

A Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla yendi.

Rakiplerimizden Hollanda, Karadağ deplasmanında öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

NORVEÇ ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Norveç ise, Letonya ile 0-0 berabere kalarak elindeki avantajı kaybetti.

Bu sonuçların ardından Türkiye aldığı farklı galibiyetle ikinci sıraya yükselirken, Hollanda, Karadağ beraberliğine rağmen liderliğini korudu.

A MİLLİ TAKIM 1 AVARAJ İLE NORVEÇ'İN ÖNÜNDE

Norveç ise, Letonya ile berabere kalmasının ardından üçüncü sıraya geriledi.

Son maçlar öncesi Milli Takımımız, +1 avarajla Norveç'in önünde bulunuyor. Salı günü oynanacak karşılaşmada Karadağ'ı yenmemiz durumunda Norveç'in Hollanda deplasmanında averaj farkını kapatacak bir galibiyet alması gerekecek.

PUAN VE AVERAJLAR EŞİT OLURSA GOL SAYISI DEVREYE GİRECEK

Puan ve averajlar eşit olduğunda gol sayısı devreye girecek. Orada Milli Takımımızın yine avantajı bulunmakta.

İKİ MAÇ DA BERABERE BİTERSE A MİLLİ TAKIM İKİNCİ OLARAK ÇIKIYOR

İki maç da berabere biterse Hollanda lider olarak çıkarken Milli Takımımız ikinci, Norveç üçüncü sırayı alıyor.

Karadağ'a averaj üstünlüğümüzü kaybedecek bir farkla yenilmememiz durumunda ise Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesi bizi yine ikinci sırada tutacak.

İŞTE PUAN DURUMU

Grubun son kalan maçları ise şöyle:

SALI GÜNÜ

Karadağ - Türkiye

Cebelitarık - Letonya

Hollanda - Norveç