Süper Lig 11'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunarak maçın hakemlerine tepki gösterdi.

"FUTBOLDA TANSİYONUN DÜŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Trabzonspor yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür eden Ilıcalı, şunları söyledi:

Bizim için çok mutluluk verici bir galibiyet. Çünkü ligdeki iddiamızı sürdürmemiz için ligin en zor bir Trabzon deplasmanına geldik. Öncelikle buradan Trabzonspor yönetimine teşekkürlerimizi yolluyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. Trabzon emniyetine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel önlemler aldılar. Ama önlem almayı da gerektirecek bir durum da olmadı. Ben her zaman şunu düşünüyorum Türk futbolunun tansiyonunun düşmesi lazım. Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız. Birbirimizle rekabet olsun ama husumet, kin olmasının bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bütün yönetici arkadaşlarım da başkanımız da aynı görüşte. Biz futbolda tansiyonun düşmesini istiyoruz. Barışın gelmesini istiyoruz. Bugün o açıdan güzel bir gündü. Yani rekabet ölümüne yapalım ama saha içinde kalsın diyoruz.

"YENİ BİR HAKEM REZALETİ YAŞANDI"

"FİKSTÜRÜN ZOR TARAFINDAYIZ"

Her zaman yapı diyoruz. Mizah vurarak aslında kendilerini deşifre ediyorlar. Yani gülüyorum artık. Kendi kendine bir şeyler bulup al işte Türk futbolunun şuandaki hali bu. Bu hakemlerle bu kadar olur zaten. Bu kadar kötü niyetle bu kadar olur. Daha da fazla konuşmak istemiyoruz. Bugün taraftarımız bize burada olamadılar belki ama kalplerini gönüllerini yolladılar. Onların o bize olan desteğini, takımımıza olan desteğini her dakika hissediyoruz. Yönetim, taraftar ve futbolcular kenetlendiğimiz zaman bugün maç öncesi soyunma odasındaydım.



Futbolcuların bu galibiyet için nasıl ant içtiklerini şu anda uzun uzun anlatmak istemiyorum ama taraftarımız şunu iyi bilsin çok çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Bugün maçı alacaklarına bize söz verdiler. Bunu da gerçekleştirdiler. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Lig uzun bir maraton her zaman söylüyoruz. Fikstürün zor tarafındayız. Zor tarafında da gayet şu anda iyi bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah tabii ki devamını da getirip bu sezon daha başka mutluluklar yaşamak istiyoruz. Taraftarlarımıza da bir kez daha buradan teşekkürler. Biz büyük bir camiayız. İnşallah ne kadar büyük olduğumuzu da bu sezon herkes görecek.