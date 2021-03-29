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    Aguero Manchester City'den ayrılıyor

    Aguero Manchester City'den ayrılıyor

    Manchester City, Arjantinli yıldız oyuncusu Sergio Agüero'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.
    • AA
    • 29.03.2021 - 23:53
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    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin deneyimli oyuncusu Sergio Agüero sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 2011'den bu yana Manchester City'de forma giyen 32 yaşındaki Agüero'nun sezon sonunda dolacak sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtilerek, takıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.

    Kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Agüero'nun yanı sıra eski takım arkadaşları Vincent Kompany ve David Silva'nın heykellerinin, düzenlenecek törenle Etihad Stadı'nda sergileneceği de ifade edildi.

    Aguero Manchester City den ayrılıyor #1

    CITY'DE KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ OYUNCUSU

    Manchester City formasıyla 3 lig, 5 Lig Kupası ve bir Federasyon Kupası kazanan Sergio Agüero, 384 karşılaşmada 257 kez ağları sarsarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etmişti.

    Bu sezon sıklıkla yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 14 maçta 3 gol atan Agüero'nun, Barcelona'ya transfer olacağı yönünde son dönemde iddialar ortaya atılmıştı.

    Aguero Manchester City den ayrılıyor #2

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