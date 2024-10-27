Alexander Djiku: Ne yapacağını biliyor

AA

Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Alexander Djiku, karşılaşmayı değerlendirdi.

"NEREDE DURACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR"

Dizilişle ilgili gelen soruya cevap veren ve kısa bir açıklama yapan Djiku, şu sözleri kullandı;