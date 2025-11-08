Alman efsaneden Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının hakemine tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin galibiyetine engel olan pozisyon...

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçın son anlarında yaşanan penaltı pozisyonunun yankıları sürüyor.

OYUNU DEVAM ETTİRDİ

Jhon Duran, 90+5. dakikada Dweh'in ısrarlı çekmesi sonrası yerde kaldı.

Maçın Hollandalı hakemi, oyunu devam ettirdi.

VAR ÇAĞIRDI

Karşılaşma durduktan sonra Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye çağırdı.

Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi.

FUTBOLCULAR İSYAN ETTİ

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu karar uzun süre itiraz etti.

Fred de karara tepki göstermesi sebebiyle sarı kart gördü.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin resmi hesabından, maç sonu "Şortunu çekti çıkardı. VAR: İnceleme önerilir. Hakem: Oynamaya devam edin." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapılmıştı.

MATTHAUS DA KAYITSIZ KALAMADI

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Duran'ın pozisyonuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Efsane isim yaptığı açıklamada, maçın hakemi Lindhout'un yanlış bir karar verdiğini ve uzun süre maç verilmemesi gerektiğini belirtti.

Matthaus yaptığı açıklamada, "Eğer oyunda görmezse, tamam düdük çalmaz. Ama oyun durduğunda yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltıydı." dedi.

Alman efsane, "Almanya da hakemleri tartışıyoruz ama bence bu hakemin de uzun süre ara vermesi gerekiyor." İfadelerini kullandı.