Almanya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'dan şov Özel maçta Almanya ile karşılan A Milli Futbol Takımı, başarılı oyunuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.. Berlin'de oynanan maçta Almanya'yı 3-2 mağlup ederek adeta bir Türk gecesi yaşattık..

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A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi..

Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılan karşılaşmada Millilerimiz, hem tribünde hem sahada Almanya karşısında Türk'ün gücünü gösterdi...

Özel maçta Almanya ile karşılan A Milli Futbol Takımı, Ferdi Kadıoğlu ve genç oyuncu Kenan Yıldız'ın attığı harika goller ile soyunma odasına 2-1 üstün gitti..

Milliler, 71'nci dakikada Yusuf Sarı'nın attığı öne geçti.

Almanya'yı yendik

Böylece A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Almanya'yı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alman gazeteciye ayar

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara yönelik söylediği sözler gündemdeki yerini korurken, yarın dünya basının gündemi yeniden Türkiye olacak..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Alman gazeteciye verdiği ayarın yankıları hala sürüyor..

Alman gazetecinin Hamas sorusuna sert yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail kiliseleri vuruyor bundan rahatsızlık duymuyor musunuz" yanıtını verdi.

Ayrıca Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun en kritik ülkelerinden birisi olduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere vedası: Good evening, good night

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de sivilleri katleden İsrail'e destek veren Almanya'da Şansölye Olaf Scholz ile yaptığı ortak basın toplantısında yaptığı tarihi konuşmayı İngilizce konuşarak sonlandırdı.

Gazetecilerin soruları bittikten sonra kulaklığını çıkaran Erdoğan, toplantı sonunda "Good evening, good night" diyerek veda etti.