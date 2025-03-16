Antoine Griezmann'ın MLS'e transferi adım adım gerçekleşiyor

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Yıldız oyuncudan sürpriz karar...

Antoine Griezmann'ın yeni adresi belli oluyor.

TAKIMI BELLİ OLUYOR

Transfer dönemlerinde adı zaman zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan dünyaca ünlü golcü Antoine Griezmann'ın, Atletico Madrid ile yollarını ayırmak üzere olduğu iddia edildi.

Relevo'nun haberine göre; Griezmann, Atletico'daki geleceğini büyük ölçüde belirlemek için yönetimle bu ay çok önemli bir toplantı yapacak.

MLS'E GİDECEK

33 yaşındaki santraforun, ailevi sebeplerden dolayı Avrupa futboluna veda ederek MLS'e gitmek istediği belirtildi.

Haber detayında, Fransız yıldızın ABD takımı Los Angeles FC ile müzakerelerde bulunduğu ve görüşmelerin oldukça ilerlediği ifade edildi.

SON PÜRÜZLERİ GİDERECEK

Griezmann'ın, MLS'e transferi gerçekleşmeden önce Atletico Madrid ile son bir görüşme yaparak pürüzleri gidereceği vurgulandı.

Haberde, İspanyol kulübünün oyuncunun kararına hiçbir şekilde engel olmayacağı ve Griezmann'ın da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid için sezonun son maçına kadar ter dökeceği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Antoine Griezmann, bu sezon Atletico Madrid formasıyla şu ana kadar 41 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 35'inde ilk 11'de yer aldı.

Toplam 2934 dakika sahada kalan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 16 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu.