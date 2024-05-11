Arda Güler, Real Madrid formasıyla şov yapmaya devam ediyor

Real Madrid formasıyla şans bulmaya başlayan Arda Güler, Ancelotti'nin yüzünü kara çıkartmıyor.
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler gollerine devam ediyor.
İlk 11'de başladı
2023-24 sezonunda La Liga'yi şampiyon bitiren eflatun-beyazlılarda 19 yaşındaki oyuncu, 35. haftada oynanan Granada deplasmanına ilk 11'de başladı.
Sahneye çıktı
Bu sezon forma şansı bulduğu maçlarda klasını konuşturan Arda Güler, Granada maçını da boş geçmedi.
45+2. dakikada sahneye çıkan genç oyuncu, Fran Garcia'nın asistinde topu filelere göndermeyi başardı.
Üçüncü golünü attı
Son haftalarda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de görev verdiği Arda Güler, La Liga'da bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.
Pankart dikkat çekti
Minik bir taraftarın "Arda, bana formanı hediye edebilir misin? Lütfen, çok sevinirim" pankartı dikkat çekti.
"Gol sevincim tevekküle dayanıyor"
Arda Güler, "Gol sevincim tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum." demişti.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)
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