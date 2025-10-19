Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ligde berabere kaldı: Liderliği kaptırdılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Premier Ligi'nde heyecan devam ediyor...

Ligin 9. haftasında, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Polessya karşı karşıya geldi.

Polessya'nın ev sahipliğinde oynanan maç, 0-0 eşitlikle sona erdi.

ARDA TURAN LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Bu sonucun ardından ligde 18 puana yükselen Shakhtar Donetsk, liderliği 19 puana yükselen Kryvbas KR'ya kaptırdı.

Polessya ise aldığı 1 puanla birlikte puanını 16'ya çıkardı.

SIRADAKİ RAKİP KUDRIVKA

Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Polessya, Obolon Kyiv'e konuk olacak.

Arda Turan'ın öğrencileri, Kudrivka'yı ağırlayacak.

RUSYA 2. LİGİ'NE BAŞVURDULAR

Ukrayna futbolunun sembol kulüplerinden biri olan Shakhtar Donetsk, iddiaya göre Rusya 2. Ligi’ne katılmak için başvuru yaptı.

Eğer başvuru kabul edilirse, kulüp Rusya 2. Lig B Grubu 1. Grup seviyesinden lige dahil olacak.

Bu bilgi, Rus ve Ukrayna basınında geniş yer bulurken, henüz kulüpten resmi bir açıklama gelmedi.