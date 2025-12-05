Abone ol: Google News

Mert Hakan Yandaş'ın evinde arama

Mert Hakan Yandaş, futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Mert Hakan'ın evinde de arama yapıldı.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 13:19
  • Futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.
  • Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, başkası üzerinden yasal bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
  • Mert Hakan'ın evinde de arama yapıldı.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Yandaş, başkası üzerinden yasal bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

EVİNDE ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın gözaltı gerekçesi olarak, "Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edildiği" gösterildi.

Gözaltına alınan Mert Hakan'ın evinde de arama gerçekleştirildi.

