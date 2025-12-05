Mert Hakan Yandaş'ın evinde arama

- Futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.
- Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, başkası üzerinden yasal bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
- Mert Hakan'ın evinde de arama yapıldı.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Yandaş, başkası üzerinden yasal bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
EVİNDE ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın gözaltı gerekçesi olarak, "Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edildiği" gösterildi.
Gözaltına alınan Mert Hakan'ın evinde de arama gerçekleştirildi.