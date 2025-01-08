Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın atı birinciliğe ulaştı

İHA

Çukurova Belediye Başkanlığı Kupası, dün Adana Yeşiloba Hipodromu’nda günün 5’inci yarışı olarak koşuldu.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, belediye bürokratları ve meclis üyelerinin de izleyiciler arasında bulunduğu koşuyu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın sahibi olduğu Ayhan Kurşun’un bindiği "Görkem Kaptan" kazandı.

TOPLAMDA 7. KEZ BİRİNCİ OLDU

4 yaşındaki doru erkek safkan, sergilediği performansla üst üste 3., toplamda ise 7. birinciliğine imza atmış oldu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına antrenör Kamil Arda'ya ödülünü Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay verdi.

Başkan Emrah Kozay, ayrıca günün anısına kazanan safkanın jokeyi Ayhan Kurşun'a çiçek takdim etti.