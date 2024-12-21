Serdal Adalı: Geleceğimiz çok parlak

İHA

Türkiye Jokey Kulübü 2025 yılı Bütçe ve Tüzük Tadili ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Türkiye Jokey Kulübü Dernek ve İktisadi İşletmeleri'nin 2025 yılı bütçeleri ayrı ayrı oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

"GELECEĞİ ÇOK PARLAK BİR SEKTÖRDÜR"

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, genel kurulda yaptığı konuşmada, atçılığın çok büyük potansiyele sahip ve büyümeye çok açık, geleceği çok parlak bir sektör olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

Son 3 dönemi art arda olmak üzere, 5 dönemdir büyük bir onurla taşıdığım başkanlık ünvanına layık gördüğünüz; bu camiada yetişmiş, içinizden gelen bir kardeşiniz olarak hep şuna inandım ve her fırsatta da ifade ettim. Atçılık sektörümüz, çok büyük potansiyele sahip olup büyümeye çok açık olan ve de geleceği çok parlak bir sektördür. Yönetim olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vizyon olarak benimsediğimiz ve her fırsatta dile getirdiğim gibi; yapmış ve yapmakta olduğumuz tüm çalışmalarımızın temel amacının, atçılığımızın dünya standartlarında icra edilmesini temin amacıyla gerekli tüm adımları atmaktır. Çok yakın zamanda başlattığımız ve 74 yıllık tarihimizdeki ilklerden biri olan Sabit İhtimalli Bahis ile bilgi vermek isterim. Özelleşme süreci nedeniyle Bahis Sistemi ve terminallerinin yenilenmesini yıllardır ötelediğimiz için sabit ihtimalli bahis de doğal olarak ertelediğimiz yeniliklerden biriydi. Bahis Sistem ve terminallerimizi haziran ayında sorunsuz biçimde yenilememizin ardından 26 Kasım tarihinde sabit ihtimalli bahisi başlattık.

"TÜM ATÇILIK CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Başkan Adalı, 30 Aralık tarihinde İngiltere yarışlarını Ganyan'a dahil edeceklerini belirterek şunları söyledi:

Geçen 1 aydan daha kısa bir süre içinde nasıl bir satış performansı elde ettiğimize gelince, Amerika yarışlarının bizim saatimize göre akşam geç saatte koşulması ve Ganyan bayilerinde o saatte yarışsever kalmaması nedeniyle normalde toplam satışımıza yüzde 44 katkı veren Ganyan bayilerimizin sabit ihtimalli bahis satışına katkısı ise sadece yüzde 6 oldu. Bu dezavantaja rağmen, nerdeyse sadece sanal bayi ortamından yapılan satışlar ile 1 aydan kısa bir süre içinde toplam Ganyan satışında yüzde 60'lık satış artışı sağlandı. Yerli yarışlarımız ve daha erken saatte koşulacak yurtdışı yarışlarda da sabit ihtimalli bahisi başlattığımızda Ganyan bayilerinin de katkısıyla bu artış oranının yüzde 100'ü aşacağı öngörülmektedir. Bu ve benzeri satış arttırıcı uygulamalarımız ile 2024 yılı için yüzde 100 ile bütçelediğimiz satış hedefimizin yüzde 115 olarak gerçekleşeceğinin de müjdesini vermek isterim. Tüm atçılık camiamız için hayırlı, uğurlu olsun.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Başkan adayı olduğu Beşiktaş seçimlerine de değinen Adalı, Türkiye Jokey Kulübü ailesine hitaben, şunları dedi:

Beşiktaş seçimleri süresince vermiş olduğunuz desteğe ve anlayışınıza, geçirdiğimiz bu süre zarfında yokluğumu aratmayan yönetim kurulu arkadaşlarıma ve her zaman olduğu gibi mesai, tatil gözetmeksizin görevlerini en iyi şekilde yapan başta genel müdürümüz olmak üzere tüm profesyonel arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 2025 yılının tüm camiamız ve ülkemiz için sağlıklı, güzel bir yıl olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Başkan Adalı'nın konuşmasının ardından Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Gülnur Gülerce kürsüye gelerek, 2025 yılı bütçe detaylarını anlattı.

Türkiye Jokey Kulübü Dernek ve İktisadi İşletmeleri'nin 2025 yılı bütçeleri ayrı ayrı oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.