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3-3'lük Rennes maçında FB TV spikerleri coştu

3-3'lük Rennes maçında FB TV spikerleri coştu

Fenerbahçe'nin muhteşem geri dönüşle Rennes ile 3-3 berabere kalması sosyal medyanın da gündemine oturdu. FB TV spikerlerinin gollere verdiği tepkiler de dikkat çekti.