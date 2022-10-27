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    3-3'lük Rennes maçında FB TV spikerleri coştu

    3-3'lük Rennes maçında FB TV spikerleri coştu

    Fenerbahçe'nin muhteşem geri dönüşle Rennes ile 3-3 berabere kalması sosyal medyanın da gündemine oturdu. FB TV spikerlerinin gollere verdiği tepkiler de dikkat çekti.
    • 27.10.2022 - 22:56
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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi.

    Gruptan çıkmayı 4. haftadaki maçlar sonrası garantileyen sarı-lacivertliler, Rennes'e karşı 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

    Emre Mor'un golünden sonra büyük sevinç

    Fenerbahçe'nin bu muhteşem geri dönüşü sonrası FB TV spikerlerinin gelen gollere verdiği tepkiler de sosyal medyada viral oldu.

    Spikerler Emre Mor'un skoru dengeleyen golünden sonra sevinçten çılgına döndü

    3-3 lük Rennes maçında FB TV spikerleri coştu #1

    3-3'lük tarihi maça FB TV spikerlerinin tepkisi İZLE


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