3 penaltı kurtaran Berke Özer: Sevgilime söz verdim!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Lille, deplasmanda Roma ile karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Fransız ekibi, 6. dakikada Hakon Haraldsson'un golüyle 1-0 öne geçti.

BERKE, 3 KEZ PENALTI KURTARDI

İlk yarı bu skorla sona ererken, 80. dakikada Roma penaltı kazandı.

81. dakikada topun başına geçen Artem Dovbyk'in şutunda kaleci Berke Özer gole izin vermedi.

Ardından hakem penaltının tekrarlanmasına karar verdi.

Penaltıyı bir kez daha Dovbyk kullanırken, milli kaleci topu yine kurtardı.

Belçikalı hakem Erik Lambrechts, Berke'nin önde olduğunu belirterek penaltıyı bir kez daha tekrarlattı.

Bu kez beyaz noktanın başına Matias Soule geçti ancak, milli kaleci 3. penaltı atışında da kalesinde devleşerek topun ağlarla buluşmasını engelledi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Lille sahadan 3 puanla ayrıldı.

"KİMSE TAHMİN EDEMEZDİ"

Berke Özer, karşılaşma sonrası duygularını paylaştı.

Milli kaleci, şunları dedi:

Çok mutluyum, kimse aynı akşam üç penaltı atışını kurtaracağımı tahmin edemezdi. Bu benim için bir gurur kaynağı ama en çok da üç puanı aldığımız için mutluyum, en önemlisi bu. Takım mücadele etti, elinden geleni yaptı ve bu tür takımlarla oynanan bu tür maçları, büyük bir ruhla kazanırsınız, bu yüzden onlarla gurur duyuyorum.

"SEVGİLİME SÖZ VERDİM"

Sevgilisine tuttuğu sözü yerine getirdiğini dile getiren Özer, şu şekilde konuştu:

Rüya gibi. Öncelikle, penaltıları kurtarabileceğimi biliyorum ama son ikisi tuhaftı. Maçtan önce sevgilime gol yemeyeceğime söz verdim. Böyle olacağını düşünmemiştim.

"ÖNEMLİ OLAN ÜÇ PUAN"

Son olarak Berke Özer, şu sözleri sarf etti: