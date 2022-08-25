Fenerbahçe - Austria Wien maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle karşılaşacak.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak. Fenerbahçe-Austria Wien maçı EXXEN'den canlı yayınlanacak.



Eşleşmenin ilk müsabakasını deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe, gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek.



Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Zajc, Lincoln, Emre, King, Valencia

Austria Wien: Früchtl, Mühl, Ranftl, Handl, Martins, Koumetio, Holland, Fischer, Gruber, Braunöder, Fitz