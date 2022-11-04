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    Arda Güler, tarihe geçti

    Arda Güler, tarihe geçti

    Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Dinamo Kiev'e karşı 1 gol ve 1 asistle oynadı. 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupaları grup aşamasında hem gol hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.
    • 04.11.2022 - 01:00
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 01:24
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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

    Polonya'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

    Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e konuk olduğu karşılaşmada Arda Güler bir ilki yaşadı.

    Takımını öne geçirdi

    Genç oyuncu Dinamo Kiev deplasmanıda kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçına ilk 11'de sahaya çıktı ve mücadelenin 23. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı. Goün ardından Potekizli teknik adam Jorge Jesus, Arda'yı kutladı.

    Arda Güler, tarihe geçti #1

    Arda Güler, Fenerbahçe tarihine geçti

    Bu golle Arda Güler, 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncusu olma ünvanını elde etti.

    Arda Güler, tarihe geçti #2

    Jude Bellingham'ı geride bıraktı

    Fenerbahçe'nin ikinci golünde asist yapan Arda Güler, Dortmundlu Jude Bellingham'ı geride bırakarak, Avrupa kupaları grup aşamasında hem gol hem de asist yapan en genç oyuncu ünvanını da elde etti.

    Arda Güler, tarihe geçti #3

    Arda Güler, tarihe geçti #4


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