Abdülkerim Bardakcı, 4. golünü attı

İHA

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele etti. Müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Müsabakanın 21. dakikasında Abdülkerim’in ceza sahası dışından vuruşunda Oleksandr Tymchyk’a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0’a geldi.

4. GOLÜNÜ KAYDETTİ

30 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını 4 yaptı. Bardakcı Süper Lig’de 2, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda 1’er kez gol sevinci yaşadı.

Maça 11’de başlayan Abdülkerim Bardakcı, 90 dakika sahada kaldı.