Abdülkerim Bardakcı: AZ Alkmaar'ı İstanbul'da eleyeceğiz

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Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, AZ Alkmaar ile oynanan maçtan sonra arkadaşlarını teselli etti.

Tecrübeli oyuncunun sözleri adeta soyunma odasını inletti.

Abdülkerim, "AZ Alkmaar karşısında bize yakışmayacak bir görüntü sergiledik. Bu skoru unutturmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. AZ Alkmaar'ı İstanbul'da eleyeceğiz. Hem de şampiyon olacağız...Bu ayıbı temizleyeceğiz. Ben inanıyorum, herkes de inansın." ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR KENETLENDİ

Bu sözlerden sonra Galatasaraylı futbolcular kenetlendi ve soyunma odasında büyük bir coşku hakim oldu.

Galatasaraylı futbolculardan bazılarının Abdülkerim'e destek veren açıklamaları oldu.