Alexander Djiku: Penaltılar biraz şans işi, piyango

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Rangers'a penaltı atışları sonucu elenen Fenerbahçe'de Alexander Djiku maçın ardından konuştu.

"PENALTILAR BİRAZ ŞANS İŞİ"

Djiku şöyle dedi:

"İlk maç sonrası bu maça çok iyi hazırlandık. Maç esnasında çok efor sarf ettik, her şeyi ortaya koyduk. İki gol bulduk. Aslında sonrasında da goller bulabilirdik, penaltıya gitmeden turlayabilirdik. Penaltılarda elenmiş olduk. İnanmaya hep devam ettik. Penaltılar biraz şans işi, piyango. Üzüldük elendiğimiz için. Bugün takım olarak her şeyimizi ortaya koyduk."