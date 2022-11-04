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    Arda Güler: Jorge Jesus çok büyük bir hoca

    Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler 2-0 galibiyetle sonuçlanan Dinamo Kiev maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 04.11.2022 - 02:28
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    Arda Güler: Jorge Jesus çok büyük bir hoca

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

    Polonya'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

    Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, Dinamo Kiev'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

    "Gol atınca çok mutlu oldum ve anneme armağan ettim"

    Maçta bir gol, bir asistle oynayan genç oyuncu Arda Güler, "Çok mutluyum. Çok iyi bir galibiyet aldık. Grubu da lider bitirdik. Tüm takımı tebrik ediyorum. Bu maça çok iyi çalışmıştık. Karşılığını aldık.

    (Gol sevinci için) annem 2 ay önce kalbinden ameliyat olmuştu. Sonrasında futbola odaklanmak çok zordu. Kendime söz verdim, 'ilk golümü ona armağan edeceğim' diye. Motivasyonumu öyle sağlıyordum. Gol atınca çok mutlu oldum ve anneme armağan ettim." dedi.

    Arda Güler: Jorge Jesus çok büyük bir hoca #1

    "Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz"

    Arda Güler gol ve asisti içinse, "Grubu lider tamamladık. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Hedefimiz her oynadığımız maçı kazanmak. (Gol anı) Biri uzun pas attı, hatırlamıyorum. Valencia çıktı, ben de topun önüme düşeceğini hissettim.

    (asistle ilgili) Maçtan önce Arao yanıma geldi. 'Golün var' dedi. Ben de 'İnşallah sen neden atmıyorsun', dedim. 'Benim gole ihtiyacım yok' dedi. O da attı. Onun için de çok mutluyum. Tüm takımı tebrik ederim." diye konuştu.

    Arda Güler: Jorge Jesus çok büyük bir hoca #2

    "Her zaman çok çalışmaya devam edeceğim"

    Arda Güler, "Her zaman çok çalışmaya devam edeceğim. Bazen oynuyorum, bazen oynamıyorum. Buradan hocama da çok teşekkür ediyorum. Her zaman benimle özel ilgileniyor. Ne yapmam gerektiğini, ne yapmamam gerektiğini…Bireysel gelişimime de odaklanıyorum. Yanımda olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

    "Jorge Jesus çok büyük bir hoca"

    Jorge Jesus'tan övgüyle bahseden Arda, "Jorge Jesus çok büyük bir hoca. Sayısız oyuncu çıkarmış biri. İnşallah ben de onlardan biri olurum. Bizle özel ilgileniyor, hem saha içinde hem saha dışında. İnşallah gelişmeye devam ederim.

    Ben her zaman çalışmaya devam etmek zorundayım. Hocam ne zaman şans verirse elimden geleni yapmak istiyorum. İdmanlardan önce ve sonra çalışmaya devam etmeliyim. Bireysel gelişimim devam ediyor. Tabii ki oynadığım zaman çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

    Arda Güler: Jorge Jesus çok büyük bir hoca #3

    "Kendimi geliştirmeye devam etmek zorundayım"

    Arda Güler son olarak, "Kendimi geliştirmeye devam etmek zorundayım. Yarın, bugünden daha iyi olmak zorundayım. Çocukluk hayalim Fenerbahçe..." diyerek sözlerini noktaladı.

    Arda Güler: Jorge Jesus çok büyük bir hoca #4


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