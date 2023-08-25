Arthur Masuaku'dan Mircea Lucescu'nun sözlerine yanıt Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun 3-2 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından "Biz Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" sözleri üzerine siyah-beyazlı takımın oyuncusu Arthur Masuaku, "Bu açıklama problemli değil mi" dedi.

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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.

Arena Guileşti’de oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla siyah-beyazlılar oldu.

Beşiktaş'ın gollerini 40. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar, 63. dakikada Omar Colley ve 90+4. dakikada Bakhtiyor Zainutdinov kaydetti.

Dinamo Kiev'in golleri 60. dakikada Mykola Shaparenko ve 65. dakikada Nazar Voloshyn'den geldi.

"Biz Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık"

Mücadelenin ardından ise Kiev ekibinin Rumen çalıştırıcısı Mircea Lucescu çok konuşulan açıklamalara imza attı. Deneyimli teknik adam, şunları dedi:

Biz Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla onlara karşı oynamak çok zor. Oyuncularımızın tecrübesizliğinden faydalandılar ve goller attılar. İyi bir takım, iyi transferler yaptılar.

"Bu açıklama problemli değil mi"

Bu olay sözlerin ardından ise Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Arthur Masuaku sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

29 yaşındaki sol bek, Lucescu'nun sözlerini alıntılayarak, şu mesajı paylaştı: