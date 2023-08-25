Mircea Lucescu: Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık Dinamo Kiev'in deneyimli çalıştırıcısı Mircea Lucescu, 3-2 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından, "Biz Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla onlara karşı oynamak çok zor" dedi.

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev'le Arena Guileşti’de karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Ukrayna temsilcisini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan yenilgi ile ayrılan Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'a verilen penaltıyı sağduyulu bir hakem vermez"

Hakem kararlarını eleştiren Lucescu, şu ifadeleri kullandı:

Hakemlere karşı bir tutumum olduğunu söyleyeceksiniz ama iptal olan golümüzde çizgiyi televizyondan gördüm. Oyuncumuz ofsaytta değildi. Beşiktaş'a verilen penaltıyı da sağduyulu bir hakem vermez. Bir takımla alay edemezsiniz. Bu kararlar bana biraz abartılı geldi. Ancak Avrupa kupalarında da en çok gol yiyen takımız sanırım.

"Mağlup olduk takımın rakibi domine etme becerisi beni memnun etti"

Maç hakkında konuşan deneyimli teknik adam, şunları dedi:

İyi bir maç oldu. Gol atma şanslarımız oldu, hatalarımız oldu ancak hatalar her zaman olur. Mağlup olduk takımın rakibi domine etme becerisi beni memnun etti.

"Biz Beşiktaş'a karşı değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık"

Beşiktaş'ta çok fazla Afrikalı oyuncu oynadığını söyleyen Rumen teknik adam şu açıklamayı yaptı: